Sanremo Giovani 2023 | il regolamento I primi 3 gareggeranno tra i Big

(Di lunedì 5 giugno 2023) Amadeus (US Rai) Si accende ufficialmente la macchina del Festival di2024, che vedrà Amadeus salire sul palco dell’Ariston, in veste di conduttore e direttore artistico, per la quinta volta consecutiva. Proprio per questo, nelle prossime settimane, inizieranno le selezioni di, che porteranno tre artisti ad essere ammessi tra i big nella 74esima edizione della kermesse canora. Come si evince dal sito Rai dedicato a, per poter presentare la propria candidatura i cantanti dovranno, alla data dell’1 Gennaio 2024, aver compiuto il 16° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età. Inoltre, non dovranno aver mai preso parte né a precedenti edizioni dinella categoria Campioni o unica, né tanto meno ad Area. Le ...