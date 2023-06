Sanità al femminile | Breast Ponza 2023

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’evento “” ha riunito sull’isola gli esperti dellaitaliana per una battaglia sempre più incisiva al cancro al seno. Si è concluso l’importante meeting medico-scientifico denominato “”, tenutosi nei giorni 29, 30 e 31 maggio scorsi sull’isola dell’arcipelago ponziano, in provincia di Latina, che ha visto un folto numero di relatori e partecipanti, per approfondire le tematiche legate al cancro al seno. Il Congresso è stato organizzato dalla ASL Roma1, da SIFIPAC, Sistema Sanitario Nazionale, patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di. Presidente L. Leone, Responsabile Chirurgia Senologica del S. Filippo Neri di Roma che ha portato i saluti del D.G. ASL Roma1, G. Quintavalle, la Co-Director M.A. ...

... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali... Nella garala fortissima atleta di casa Julia Kuen ha sempre mantenuto la testa della gara ...... l'assessore allae Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Treno Stefania Segnana, il ...in Molise dove dal 2 all'8 luglio a Campobasso si assegnerà il titolo tricolore Under 14, ...... l'assessore allae Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Treno Stefania Segnana, il ...in Molise dove dal 2 all'8 luglio a Campobasso si assegnerà il titolo tricolore Under 14. ...