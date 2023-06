Sampmania | ecco alcune cose che mi interessavano più di Napoli-Samp

(Di lunedì 5 giugno 2023) Finalmente è finita. Non ne potevo più. Le vicende societarie e questi mesi vissuti sull’ottovolante rischiano di far passare...

, ai nuovi proprietari viene da dire ciò. Guardate quale capitale avete comprato. Guardate che ... Vi dico la verità, non pensavo che lo avrei mai più scritto, questo. Ero certo che ..., la Sampdoria oggi è così. E non riesco a capire come degli sportivi professionisti possano prestarsi a tutto ciò. P. S. Non ho volutamente commentato le voci su Barnaba, Radrizzani, Pippo Pluto ..., ai nuovi proprietari viene da dire ciò. Guardate quale capitale avete comprato. Guardate che ... Vi dico la verità, non pensavo che lo avrei mai più scritto, questo. Ero certo che ...

Sampmania: il Sampmania che non pensavo più di scrivere Calciomercato.com

Probabilmente non ho ancora realizzato. Probabilmente nessuno di noi lo ha fatto. Erano anni che sognavo di scrivere questo pezzo, e ora che è successo, non so cosa dire. Credo sia un sentimento diffu ...