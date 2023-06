Sampdoria | Quagliarella | «Mi avete visto piangere tanto… ma questi sono sogni che si fanno da bambini»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Fabio, attaccante della, ha parlato delle ultime settimane attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram Fabio, attaccante della, ha parlato delle ultime settimane attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram. PAROLE – «Un’emozione infinita in un pugno di giorni. Il gol al Milan, gli applausi di San Siro e Udine, l’inseparabile abbraccio dei miei tifosi a Genova, la salvezza societaria della Samp, l’ultima partita al Maradona col Napoli campione d’Italia e l’omaggio dei miei concittadini. Chiedo scusa, mimache sida. Grazie dal ?. Con grande ...

Come quelle di Fabio, classe 1983, anche lui al passo d'addio con lain casa del 'suo' Napoli. 'E' stato un simbolo di tante squadre. Ma la vita ricomincia e deve ricominciare ...Fabio." Questo il messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram da Fabioe con cui il capitano dellaracconta le emozioni che ha vissuto negli ultimi giorni. A Napoli nell'...Per quanto riguarda la, tributo speciale nei confronti del grande ex Fabioche guida l'attacco blucerchiato assieme a Gabbiadini. Nel primo tempo, sono poche le occasioni da ...

Napoli, festa scudetto con la Samp: le lacrime di Quagliarella, polemiche su Giuntoli e Gravina Virgilio Sport

Finisce, anzi no, il campionato di serie A emettendo quasi tutti i verdetti attesi. Per l’Europa il lasciapassare riguarda Atalanta e Roma, ammesse all’Europa League, e la Juventus che, salvo nuove pe ...Attraverso il suo Instagram, Fabio Quagliarella ha voluto ringraziare tutti per l'ondata di affetto avuto durante le ultime tre gare di campionato.