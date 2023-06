La notizia che Kim Cattrall riprenderà brevemente il ruolo diin And Just Like That..., il celebre spin - off di Sex and the City , ha sorpreso il mondo intero, compresa la giornalista Decca Aitkenhead, a cui era stato detto di non chiedere all'...And Just Like That 2 : ci sarà ancheVariety anticipa una bomba assoluta: il grande ritorno di Kim Cattrall nella seconda stagione del revival di Sex and the City . Ma non è come ...La notizia che nei giorni scorsi ha fatto saltare sulla sedia i fan di Sex and the City è che Kim Cattrall riprenderà il ruolo dinella stagione 2 del revival di Max And Just Like That... , in Italia in onda in contemporanea su Sky e in streaming su NOW dal 23 giugno. Stando alle indiscrezioni, vedremo...

Samantha Jones è tornata, e anche il suo stile. In And Just Like That 2 noi la vorremmo così Vanity Fair Italia

And just like that 2, perché Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall di Sex and the city hanno litigato Carrie e Samantha non esistono, ...Kim Cattrall si è recentemente aperta a proposito del suo ritorno dello spin-off di Sex and the City, rivelando di 'aver superato liti e problemi'.