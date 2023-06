Salerno | riapre l’ex Bar Vittoria dopo 20 anni | diventerà una tramezzineria

(Di lunedì 5 giugno 2023)Bar, un locale che ha fatto la storia di, ubicato sotto i portici di palazzo Natella, lungo via Roma, nel cuore della Movida cittadina. Prossimamente si alzerà la saracinesca del negozio ma non servirà i clienti e turisti salernitani come bar ma come: a riportarlo è il noto giornalista salernitano Gabriele Bojano, sul suo profilo pubblico su Facebook. “Una buona e una cattiva notizia – ha scritto – in questo primo sabato d’estate a: riapronouna ventina d’i locali storici del Bar. La cattiva notizia: ospiteranno una“. Segui ZON.IT su Google News.

torna ad essere un set televisivo per le riprese della seconda serie della fiction ' ... Le riprese ripartiranno a settembre Il set - come riporta salernonotizie.it -ed anche con alcune ...Poi 16 e 17 giugno a Roma, 22 e 23 giugno a Palermo (lo stadiodopo 30 anni di stop dei concerti), 28 e 29 giugno a. Vasco, i fan hanno già montato le tende - VIDEO Nuovo assetto della ...Lo ha sostenuto l'avvocato Michele Laforgia nella memoria depositata per conto dell'Anpi al giudice Angelo, dopo che la Procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta bis sull'assassinio ...

Curiosità a Salerno, "Kasanova" riapre i battenti su Corso Vittorio Emanuele SalernoToday

StampaRiaprirà i battenti dopo un paio di decenni. L’ex Bar Vittoria, un locale che ha fatto la storia di Salerno, ubicato sotto i portici di palazzo Natella, lungo via Roma, nel cuore della Movida ci ...È stata riaperta ufficialmente ieri pomeriggio la Sp28, arteria che collega i Comuni di Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano che era interdetta al traffico per via di una frana ...