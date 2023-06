... poi non riesce a convertire la palla del 2 - 2 e sulla situazione di vantaggio paria rete ... ovvero il norvegese Caspere il danese Holger Rune . Il bilancio degli scontri diretti è di 4 -...Caspersoffre un po' all'inizio, ma riesce a venire a capo del cinese Zhizhen Zhang in quattro ... E sono due gli argentini vittoriosi, perchéanche Etcheverry, che in tre set ha fatto fuori ...... sconfitto in quattro set dal norvegese, a Andrea Vavassori che si è arreso all'argentino Olivieri . Nel tabellone femminileElisabetta Cocciaretto (battuta in due set la svizzera Waltert ...

Ruud avanza a Parigi e ritrova Rune, rivincita Swiatek-Gauff ... Italpress

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Casper Ruud fa un altro passo verso la sua seconda finale consecutiva a Parigi. Tre set molto combattuti per il norvegese, n ...Per completare il quadro dei quarti manca solo l'accoppiamento dalle sfide tra Zverev-Dimitrov e Etcheverry-Nishioka. Questi gli accoppiamenti: - C.Alcaraz (1) vs S.Tsitsipas (4) - N.Djokovic (3) vs K ...