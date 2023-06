(Di lunedì 5 giugno 2023) su Tg. La7.it - Le forze ucraine non confermano, ma potrebbe essere iniziata la contrdi Kiev contro Mosca. Una dichiarazione in video del ministero della Difesa russa ...

Le forze ucraine non confermano, ma potrebbe essere iniziata la controffensiva di Kiev contro Mosca. Una dichiarazione in video del ministero della Difesa russa dice che è stata "respinto un'...Oppositori di Putin in azione nel territorio di Belgorod, inpraticamente al confine con l'Ucraina. Vari attentati e cattura di militari russi. Il governatore della zona ha disposto l'...Si tratta di uno dei quattro territori ucraini orientali che laha formalmente annesso nel settembre dello scorso anno, insieme a Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. L'esercito russo ha anche ...

Russia: "Sventata grande offensiva ucraina". Kiev non conferma Agenzia askanews

Le forze ucraine non confermano, ma potrebbe essere iniziata la controffensiva di Kiev contro Mosca. Una nota del ministero della Difesa russa dichiara di aver "respinto un'offensiva su larga scala ...La guerra in Ucraina è giunta al suo 467esimo giorno: tutti i principali aggiornamenti nella diretta di lunedì 5 giugno 2023 ...