Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver sventato "una" e di aver ucciso 250 uomini delle truppe nemiche, mostrando un video in cui si vedono mezzi blindati ucraini che starebbero subendo una pesanterussa. Non c'è però nessunada parte di. "Il nemico ha lanciato un'su vasta scala in cinque settori del fronte in direzione della regione meridionale del Donestk, ma non ha raggiunto il suo obiettivo", ha dichiarato il Ministero della Difesa russo senza specificare il luogo esatto della battaglia.Il governatore della regione di Kaluga, che si trova a sud di Mosca, ha detto che due droni sono caduti sull'autostrada M3, vicino alle città di Zhizdra e Duminichi. Non c'è stata ...