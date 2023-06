Russell Crowe | Gli incassi del mio concerto a Bologna andranno alle vittime dell' alluvione

... Carroll Baker e Angela Bassett Film in onda questa sera in TV in seconda serata : Il Giorno Sbagliato (Thriller) in onda alle 22.50 su Rai 4 , un film di Derrick Borte, con, Jimmi ...Chesia un uomo generoso e dal cuore grande lo sappiamo tutti e ci fa molto piacere la notizia che vi diamo, e che riguarda il concerto del tour Indoor Garden Party che l'attore e musicista ...Si terrà a Bologna il 27 giugno, alle ore 21 presso il Teatro Comunale Nouveau, il concerto dell'attore e regista neozelandese, premio Oscar 2001 per il film Il Gladiatore. Il live è una delle tappe del tour internazionale della band del divo, che ne è voce e chitarra: il tour "Indoor Garden Party" ha preso il ...

L'appello in italiano di Russell Crowe: 'Il mio concerto a Bologna per gli alluvionati' Repubblica TV

Russell Crowe in tour con la band il 27 giugno a Bologna: l'intero incasso del concerto sarà devoluto alle vittime dell'alluvione che ha devastato l'Emilia Romagna.Bolognan .- Il Gladiatore non si smentisce mai. Il popolare attore e regista neozelandese Russell Crowe, premio Oscar nel 2001 terrà un concerto a Bologna il 27 giugno per devolvere i fondi agli alluv ...