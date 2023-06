Rune | il doppio rimbalzo e l' accusa di anti - sportività | ' Tutti possiamo sbagliare'

(Di lunedì 5 giugno 2023) "Sbagliano gli arbitri, come sbaglio io. E' lo sport, è la vita". Holgerha commentato così in conferenza stampa l'episodio del punto assegnato a lui nonostante avesse colpito la palla dopo il ...

Poi quando l'ho rivisto in tv sullo schermo mi sono accorto che avevo colpito dopo ilrimbalzo. Ma l'arbitro aveva già chiamato il punteggio. Mi è dispiaciuto per lui".alla fine si è ......e approfitta di unfallo e di un gratuito dell'avversario per issarsi a tre chance del 5 - 3 , con la prospettiva di andare a servire per i quarti di finale del Roland Garros. Ma qui...... Francisco Cerundolo si è visto sottratto di un punto decisamente importante nel corso del terzo set contro Holger. Il giudice di sedia Kader Nouni prima non vede unrimbalzo che avrebbe ...

Caos durante Rune-Cerundolo: il danese è antisportivo, ma l ... Fanpage.it

Missione compiuta, ma che fatica per Holger Rune. Il danese (n.6 del mondo) si salva contro l'argentino Francisco Cerundolo (n.23 del ranking) e si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros 2 ...Il danese si fa annullare un match point sul 5-4 del 5° set e vince al super tie break del quarto. Affronterà il norvegese battuto nella semifinale di Roma ...