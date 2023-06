Rugby | l’Italia ha un serbatoio di qualità dall’Under20 | i giovani da valorizzare e da non disperdere

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) Si disputerà tra fine giugno e l’inizio di luglio la Coppa del Mondo Under 20 didi Massimo Brunello affronterà Argentina, Sudafrica e Georgia. E da oggi gli azzurrini sono in raduno a Treviso per l’ultimo appuntamento prima della scelta dei giocatori che parteciperanno ai Mondiali. Una squadra di talento e che ilitaliano non deve. Partiamo dalla trequarti e da nomi che sono pronti a fare la differenza in Sudafrica. Si inizia con l’ala Alessandro Gesi, classe 2003, passando per Bozzo, classe 2004 che gioca in Francia nel Perpignan, Bozzoni, classe 2003, Matthias Leon Douglas, classe 2003 e Dewi Passarella. Loro sono la spina dorsale della linea arretrata, hanno già esperienza internazionale e su di loro si deve puntare. A loro si aggiunge una mediana molto interessante, dove spiccano ...