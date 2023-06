Rugby | azzurri iniziano il primo raduno in preparazione alla Coppa del mondo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Pergine Valsugana, 5 giu. -(Adnkronos) - E' iniziato nella tarda mattinata odierna, a Pergine Valsugana, ildella Nazionale ItalianaMaschile indellaWorld Cup 2023. Glisi sono ritrovati presso comune in provincia di Trento – già sede della marcia di avvicinamentoRWC 2019 e luogo dove è iniziata l'era Kieran Crowley con l'Ital– dove nel pomeriggio odierno è in calendario ilallenamento sul campo dello Stadio di Pergine. Al fine di consentire il giusto recupero in un periodo denso di impegni, nei primi due raduni il gruppo non sarà al completo. A partire dal terzo– in calendario dal 7 luglio – la rosa dell'Italia sarà al completo. Questo l'elenco ...

Iniziato oggi, in quel di Pergine Valsugana, il percorso che porta la Nazionale italiana di rugby ai Mondiali in programma in Francia da inizio settembre a metà ottobre. Oggi al via un raduno con gli ...