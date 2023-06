Rugby a 7 | Italdonne | le convocate per la Championship

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il prossimo weekend inizia la stagione estiva europea dela sette e a Faro, in Algarve, andrà in scena la Nazionale Italiana 7s Femminile nel Women’sdiEurope, con la tappa inaugurale del più importante circuito europeo a sette in programma al Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António. Nel primo appuntamento di stagione per la Nazionale olimpica femminile le azzurre di Diego Saccà inserire nella Pool C se la vedranno con Gran Bretagna, Francia e Portogallo, in un girone che si preannuncia particolarmente competitivo. Appuntamento in diretta suEurope.tv dalle 12.28 italiane del 9 giugno per la partita d’esordio contro la Francia, poi secondo match alle 16.28 contro la Gran Bretagna per chiudere poi la fase a gironi il 10 giugno alle 11.50 contro le padrone ...