Rugani chiude con un traguardo | ecco cosa è successo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Poco tempo in campo ma è stato sufficiente per raggiungere unveramente importante;. L’ultima partita stagionale della Juventus si è chiusa con la vittoria dei bianconeri a Udine; untargato Chiesa e proprio il gol dell’esterno azzurro è una delle note più importanti della serata del Friuli. Chiesa, dopo una stagione travagliata, vuole ripartire da questo gol per tornare ad essere grande protagonista con la maglia della Juve.(LaPresse)La speranza di tutta la tifoseria bianconera è quella di rivedere, nella prossima stagione, il giocatore che tutti conosciamo. La vittoria contro l’Udinese, però, ha portato un’altra notizia positiva e riguarda; il centrale, entrato nel finale di partita al ...

Bonucci 6,5 : sfiora il gol con un colpo di testa dei suoi che si stampa in pieno sulla traversa, buona prestazione (49' stsv ). Danilo 6,5 :la stagione con 54 presenze e oltre 4600 ...La prima palla goal della partita arriva al 25 , con un punizione di Cuadrado : Silvestri... All: Sottil JUVENTUS (3 - 4 - 1 - 2) Szczesny; Gatti, Bonucci (94 ,), Danilo; Cuadrado, ...PRIMO TEMPO 45' 2' Il primo tempo siqui. Più Juve che Udinese in Friuli, ma per ora si ... A disp.: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Kean, Di Maria,, Paredes, Barbieri, Iling Junior, Riccio,...

La squadra di Allegi resta settima nonostante la chiusura della stagione con una vittoria. Ora attesa per la sentenza dell'Uefa ...La Juventus si appresta a chiudere la stagione 2022/2023. Un'annata piena di complicazione che andrà a finire con l'ultima giornata di Serie A contro l' Udinese, Fischio d'inizio in programma per dome ...