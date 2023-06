Rubano FI | “Presenza forte di Forza Italia sul territorio Alto casertano per risolvere i problemi”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“conferma lasulcampano a sostegno dei cittadini e con l’obiettivo diconcretamente i. In quest’ottica, stamane ho incontrato il Presidente della Provincia di Caserta e Sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, presso gli uffici della Provincia. Insieme abbiamo affrontato diversi temi che sono tra le priorità di questo. Abbiamo avuto un confronto sul Contratto di Fiume – in particolare delle sponde del Volturno per i comuni di Ruviano, Caiazzo, Piana di Monte Verna, Castel Campagnano – che possa ridefinire il processo di governance territoriale per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica del sistema fluviale. Abbiamo avuto ...

... scuola primaria e secondaria di I grado nell'estate 2023 per favorire ladi giovani volontari residenti ache saranno coinvolti specificatamente per recuperare il tempo perduto ...Inoltre si riconoscono per via delle loro lunghe antenne e per ladi sei zampine, che gli ... questi insetti si nutrono della linfa delle piante : la "" mediante piccole punture, ...... senza scrupoli,tutto quello che trovano a portata di mano. La moglie 80enne però ha capito ... 'La diffidenza davanti a casi del genere, le segnalazioni tempestive e lacostante sul ...

RUBANO (FI), “PRESENZA FORTE DI FORZA ITALIA SUL ... TV Sette Benevento

Già leggere o ascoltare: “Ho sorpreso mia figlia che rubava” apre numerosi scenari nella mente ... Certamente, è ipotizzabile la presenza di un disagio, di un problema. Sicuramente, essendo più ...E' quanto successo nei giorni scorsi all'interno di un ristorante della Baraccola. A richiamare l'intervento della polizia è stato lo stesso proprietario del locale. Il cliente si difende: "E' stato s ...