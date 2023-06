Roma-Spezia | grave infortunio per Abraham | lesione del crociato anteriore

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 giugno 2023) E’ durata solo 16 minuti la permanenza in campo di Tammyin, match dell’ultima giornata della Serie A 2022/2023. L’attaccante inglese, entrato al 64?, ha subito unal ginocchio che sarà valutato nelle prossime ore. Una torsione innaturale che sicuramente ha subito allarmato il giocatore e lo staff medico della, così Josè Mourinho ha disposto il cambio facendo entrare Spinazzola. Nelle prossime ore si capiranno le reali condizioni di, uscito dolorante e preoccupato. Dopo la mezzanotte arriva la dura e cruda diagnosi:ha riportato un trauma distorsivo condel legamentodel ginocchio sinistro. Davvero una tegola che non ci voleva per il ...