Roma - Spezia 2 - 1 | la moviola | Maresca horror su Dybala e Pellegrini è rigore

(Di lunedì 5 giugno 2023) Pessimo, la partita la perde dopo 3' : ci sta non ammonire Reca (brutto fallo su Bove), sono passati solo due minuti, ma subito dopo il giallo a Nikolaou è automatico. Da lì in poi si lascia ...

Nonostante la squalifica, José Mourinho alla fine della partita contro lo Spezia che ha chiuso la stagione della sua Roma riportandola in Europa League, è sceso in campo, per salutare il pubblico. Napoli campione d'Italia e in Champions League con Lazio, Inter e Milan; Atalanta e Roma in Europa. Sampdoria e Cremonese retrocesse in Serie B, Spezia e Verona si giocano la salvezza allo spareggio.

"Significa tanto rimanere in zona Europa League, era uno dei nostri obiettivi. Andando avanti nella stagione abbiamo fatto molto bene in Europa League e c’era la possibilità ...ROMA «Resto qui». Il gesto è chiaro e José Mourinho lo rivolge ad alcuni tifosi in Tribuna Monte Mario che da lontano gli hanno chiesto se la prossima stagione ...