(Di lunedì 5 giugno 2023) Il quartiere diè sommerso dai. Ihanno documentato lo stato di degrado nel quale versa il quartiere con fotografie. Ma, immagini a parte, l’accumulo dimette i residenti a rischio a causa delle precarie condizioni igienico-sanie. E allora avevano rivolto ad Ama richiesta di accesso agli atti, per mezzo del Comitato di quartiere, al solo fine di conoscere quali sono i giri che i furgoncini per il ritiro della spazzatura devono fare. Un’istanza che si sono visti rigettare in quanto, come riporta Il Messaggero, non sarebbero ammessi istanze di accesso che siano finalizzate al controllo dell’attività della Pubblica amministrazione. I residenti si dicono pronti a ricorrere alle vie legali Ma gli abitanti diper niente soddisfatti né ...

Roma, Settecamini sommersa dai rifiuti. I cittadini: ‘O ci riducono la Tari o andiamo davanti al giudice’ Il Corriere della Città

Il quartiere di Settecamini è sommerso dai rifiuti. I cittadini hanno documentato lo stato di degrado nel quale versa il quartiere con fotografie. Ma, immagini a parte, l'accumulo di rifiuti mette i residenti a rischio a causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie.