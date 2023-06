Roma Pride | Magi | ' regione Lazio dimostra che con Fdi omofobia è di Stato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023), 5 giu. (Adnkronos) - “Non c'entra nulla l'utero in affitto, non c'entrano nulla i presunti comportamenti illegali cui fa riferimento la Giunta: la revoca del patrocinio alda parte dellaancora una volta che con Fratelli d'Italia al governo l'è istituzionalizzata, è unadi. Ed è sconvolgente come il presidente Rocca si ponga come cane da guardia dei pro-vita che proprio oggi avevano chiesto il ritiro del patrocinio. Rocca se ne frega di tutti i cittadini delche invece credono nei diritti Lgbti+”. Così il segretario di Più Europa Riccardo