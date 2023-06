Roma Pride | la Regione Lazio ritira il patrocinio | “Nessun aiuto a chi promuove l’utero in affitto”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Colpo di scena sulla festa dei gay prevista dal 10 giugno nella Capitale. Laha revocato oggi ilalla manifestazione ‘2023‘ a causa delle affermazioni, dei toni e dei propositi contenuti nel manifesto dell’evento intitolato “Queeresistenza”, consultabile pubblicamente sul sito della kermesse. Lo “spottone” alinnon è piaciuto al presidente Rocca, nelle settimane in cui il governo e il centrodestra combattono una battaglia culturale e normativa contro il mercimonio del neonati. “Tali affermazioni violano le condizioni esplicitamente richieste per la concessione delprecedentemente accordato in buona fede da parte di”, recita una nota che ...