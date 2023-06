Roma Pride 2023 | è scontro La Regione Lazio revoca il patrocinio | “Non possiamo promuovere l’utero in affitto

(Di lunedì 5 giugno 2023) E'sul "". Laha deciso dire ilalla manifestazione, anche se la Giunta "ribadisce il proprio impegno sui diritti civili - sottolinea l'ente - , come dimostra, del resto, l'operato pluriennale del Presidente Francesco Rocca", la firma istituzionale "non può, né potrà mai, essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte acomportamenti illegali, con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto utero in

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha deciso di revocare il patrocinio ala causa degli slogan che rivendicano il diritto alla 'gestazione per altri'. Di parere opposto il sindaco della Capitale: Roberto Gualtieri ha assicurato il sostegno del Comune all'evento. ..."Supportare isignifica infatti dare man forte a chi vuole legalizzare l'utero in affitto, il matrimonio egualitario, le adozioni per coppie dello stesso sesso, le trascrizioni anagrafiche per ...Le associazioni arcobaleno parlano di " vergogna ", quelle ProLife esultano. La Regione Lazio ha revocato il patrocinio alla manifestazione "2023 " in programma per sabato prossimo, 10 giugno, nella Capitale. La decisione - si legge in una nota - " si è resa necessaria e inevitabile a seguito delle affermazioni, dei toni e dei ...

La Regione Lazio revoca il patrocinio al Roma Pride 2023 Agenzia ANSA

L'ente guidato da Francesco Rocca toglie il patrocinio all'evento arcobaleno. "Non possiamo sostenere iniziative pro utero in affitto". Gli organizzatori contrattaccano e se la prendono coi "talebani ...ROMA (attualità) - Inizialmente il patrocinio era stato concesso ilmamilio.it La Regione Lazio, si legge in una nota, “ha provveduto a revocare il patrocinio alla manifestazione denominata ‘Ro ...