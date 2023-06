Roma | muore in casa a 47 anni ma nessuno se ne accorge | la macabra scoperta 

(Di lunedì 5 giugno 2023) Da giorni non aveva sue notizie, non lo vedeva più nel palazzo e da quell’appartamento fuoriusciva un forte odore. Era strano non vederlo, non incontrarlo sul pianerottolo e così, insospettito, ha deciso di chiamare le forze dell’ordine. Ma non poteva certo immaginare che lì, a pochi passi dalla sua abitazione, il vicino diera morto. Lascoperta ieri, intorno alle 12, tra via di Torrevecchia e via Cristoforo Numai, nel quartiere Torrevecchia, a: è qui che un uomo, classe 1976, è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Uomo morto ina Torrevecchia A chiamare la Polizia, che è poi intervenuta sul posto, il vicino didella vittima. Da giorni non aveva sue notizie, non riusciva a mettersi in contatto con lui, ma non poteva immaginare che l’uomo era in ...

A chiamare la Polizia, che è poi intervenuta sul posto, il vicino di casa della vittima. Da giorni non aveva sue notizie, non riusciva a mettersi in contatto con lui, ma non poteva immaginare che l'...Era morto da giorni, ma nessuno se n'era accorto. Un uomo di 47 anni è stato trovato senza vita nella sua casa tra via di Torrevecchia e via Cristoforo Numai, nel quartiere Torrevecchia. A scoprirlo ...🔊 Ascolta l'articolo Una donna è morta stamattina presto in un incidente stradale avvenuto a Lariano, in provincia di. Secondo quanto riportato, la donna alla guida dell'auto avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe finita contro un mezzo pesante utilizzato per la raccolta dei rifiuti. Sul posto sono ...

Roma, ha un malore, si accascia e muore in strada: il dramma al Tufello ilmessaggero.it

Da giorni non aveva sue notizie, non lo vedeva più nel palazzo e da quell’appartamento fuoriusciva un forte odore. Era strano non vederlo, non incontrarlo sul pianerottolo e così, insospettito, ha dec ...Un uomo ha avuto un malore mentre passeggiava in strada: si è accasciato a terra ed è morto. Lo choc dei passanti.