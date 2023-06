Roma | morte tragica | ecco dove e cosa è successo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Una guardia giurata di 37 anni che stava per diventare padre in un paio di mesi, è mortomente a Ostia, a. È stata la 65esima vittima della strada ae provincia nei primi sei mesi del 2023. Carcione aveva appena iniziato a lavorare all’aeroporto di Fiumicino e si stava recando lì in scooter quando è stato travolto da un’Audi intorno alle 4:30. L’autista, un uomo di 26 anni, si è fermato brevemente ma poi è fuggito ed è scomparso per ore. Il giovane, sotto choc, domenica sera si è finalmente costituito ai carabinieri. Ora i carabinieri indagano su di lui per omicidio colposo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Alla vigilia del quinto mesiversario della morte di Gianluca Vialli, lunedì 5 giugno 2023 a Roma è andata in scena la cerimonia per l'intitolazione di un campo di calcio al compianto campione ed ...