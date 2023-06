Roma | il crac di Abraham e un attacco da rifare | c’è il sogno Lukaku | Primapagina

(Di lunedì 5 giugno 2023) 2023-06-05 11:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Lasi coccola Dybala, e i suoi 12 gol. La Joya sembra deciso a restare e regalare un sorriso a Mourinho. Il resto dell’, però, è un rebus. Belotti, arrivato con un bagaglio di oltre 100 gol in Serie A, ha chiuso con zero alla voce reti realizzate in campionato. La separazione è probabile. La vera grana arriva però da Tammy. L’inglese ieri ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore con stop di almeno 5-6 mesi. Il che complica e non poco i piani di Pinto che sperava di contare su un buon incasso derivato dalla sua cessione. Gli occhi della Premier (Everton su tutte) erano puntati su di lui, ma ora il discorso cambia. Infine c’è il rinnovo in bilico di El Shaarawy. Senza i 35-40 ...

Spiragli per gli investitori coinvolti nelDe Asmundis. La richiesta di risarcimento "per omessa vigilanza" nei confronti di Consob non si ...prescrizione dichiarata dalla Corte di appello di(...04/03/2019. Presentazione del film C'e' Tempo, nella foto il regista Walter Veltroni Il ... in cui racconta il naufragio della nave crociera MSC di fronte all'isola del Giglio,! La storia del ...... a più riprese, noi tarantini chiedevamo a gran voce di poter volare, almeno, verso Milano e... Unche coinvolge anche l'Italia e lambisce Sitael, scelta nel 2018 da Virgin per sviluppare ...

Roma, il crack di Abraham e un attacco da rifare: fra i piani per il ... Calciomercato.com

Non arrivano buone notizie per la Roma per quanto riguarda le condizioni di Tammy Abraham. Il centravanti inglese era stato costretto al cambio contro lo Spezia pochi minuti dopo essere entrato in cam ...La Roma chiude la stagione 2022/23 saltando in extremis sul treno Europa League per la prossima stagione ma pure con un infortunio che complica i piani del futuro. A decidere, come al solito, un rigor ...