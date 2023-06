Roma | ha l’epatite B e si vendica dei genitori adottivi toccando i piatti a tavola | a processo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Liudvikas Crociata, 26 anni, lituano ma adottato in Italia, è sottoper minacce e lesioni personali. Secondo l’accusa il ragazzo avevaB e toccava il cibo suideiper mpedire loro di mangiare. La vicenda, raccontata dall’edizionena del Corriere della Sera, risale al 2021. Vito Crociata e Anna Pisciotta hanno adottato quattro Liudvikas insieme ad altri tre bambini, tra cui il suo gemello. A quanto pare il ragazzo pensava che iavessero più attenzioni per gli altri. Lamentando per esempio l’assenza del “bacio della buonanotte”, l’acquisto di pochi vestiti e i pasti non preparati per lui. A quel punto il ragazzo maltratta i. Si apre unche finisce con una condanna a due anni di reclusione ...

