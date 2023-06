Roma | dopo le botte e la rapina gli distruggono gli occhiali | vittima 36enne ipovedente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Lo hanno preso ato, ma non contenti hanno schiacciato sotto i piedi glidella, un. È successo l’altra notte nel quartiere di Centotelle, a. Unrumeno quasi cieco, come racconta il Messaggero, è stato preso di mira da due malviventi che,averlo derubato di 50 euro, probabilmente a sfregio gli hanno anche distrutto gli, così preziosi per riuscire a vedere qualcosa. Laha potuto raccontare poco: non aveva gliSubitol’accaduto è stato dato l’allarme e in aiuto dell’uomo sono arrivati gli agenti di Polizia che si sono fatti raccontare quanto gli era capitato. Ma laha potuto ...