Roma | De Santis LcR | “Gualtieri scongiuri sospensione servizio certificati anagrafici nelle edicole”

(Di lunedì 5 giugno 2023) “Come emerso oggi in CommissioneCapitale, ilche consente allecittadine di rilasciare i– avviato nel 2019 durante l’Amministrazione Raggi con il mio assessorato – è oggi messo in discussione da una serie di rilievi burocratici che rischiano di minarne il prosieguo. Alla luce di ciò e del successo riscosso da questa iniziativa negli anni – soltanto nel 2022 irilasciati sono stati all’incirca 63.000 – interrompere questosignificherebbe privarsi di uno strumento efficace perCapitale arrecando un danno sia agli esercenti coinvolti sia ai cittadini che, ad oggi, riescono a ottenere gli atti richiesti in modo semplice e veloce. A tal proposito, chiediamo al sindaco ...

...di potenziamento della rete ospedaliera nazionale Covid - 19 è il Colonnello Arturo De, ... In tasca, una laurea magistrale in ingegneria nucleare, all'Università di"La Sapienza"; una ...Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...Dopo di che, si trasferisce adove studio presso l'HT Studio Detecnica CHUBBUCK e Duse international. Nonostante la sua passione, continua però gli studi, iscrivendosi alla facoltà di ...

Cristiano De Santis morto in un incidente. Lascia una moglie e tre figli piccoli RomaToday

Alla luce di ciò e del successo riscosso da questa iniziativa negli anni – soltanto nel 2022 i certificati rilasciati sono stati all’incirca 63.000 – interrompere questo servizio significherebbe ...I rilievi burocratici La questione è stata affrontata nel corso della commissione Roma Capitale tenutasi il 5 giugno. Il servizio, ha ricordato il consigliere Antonio De Santis, già ex assessore al ...