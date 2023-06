Roma | «Dacci i soldi o ti ammazziamo!» | prima lo picchiano | poi gli sparano e lo rapinano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 giugno 2023). Aveva chiuso il negozio e si stava dirigendo all’auto così da poter tornare a casa. Tuttavia, le cose hanno preso una piega decisamente diversa ed alquanto violenta. Accerchiato da tre uomini con il volto travisato, il gestore del minimarket è stato dapmalmenato e poi è stato raggiunto da un colpo di pistola. Il tutto al fine di derubarlo del borsello contenente l’incasso dell’esercizio. Allertati i soccorsi, l’uomo è stato condotto in ospedale e fortunatamente non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte delle autorità per risalire all’identità dei banditi. «Ora vi ammazziamo», poi l’aggressione con le mazze da baseball: ‘beccati’ due uomini L’aggressione nella notte e la rapina I fatti sono avvenuti questa notte, pocodella mezzanotte, in via Andersen. È qui che si è consumata una brutale aggressione ai ...