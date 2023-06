Roma | Bove | “Stagione emozionante | Mourinho mi ha dato grande fiducia”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Intervenuto in occasione dei Premi Ussi, Edoardoha fatto un bilancio dellaappena finita: “Per me è stata. Voglio proseguire questo percorso e sono consapevole di cosa dover fare per poter crescere. Ora mi concentrerò sull’Under 21 pronto a dare il massimo“. Su, invece: “Il mister mi ha fato, ma credo di essermela meritata per aver lavorato bene in allenamento. Il suo futuro? Non mi sento nessuno per poterne parlare, credo sia giusto che sia lui a dirlo“. SportFace.

I nomi cerchiati in rosso da diversi club italiani e stranieri sono quelli di Nicola Zalewski e Edoardo, i due 'figli di' diventati grandi con lo Special One: il primo è ancora in attesa di ...Così Edoardo, centrocampista delladurante i Premi Ussi. Poi parlando di Mourinho ha aggiunto: "Il mister mi ha dato grande fiducia e credo di essermela meritata per il lavoro svolto ...Presente alla cerimonia Sebino Nela ma anche Edoardo, in compagnia del suo procuratore, che ieri insieme alla suaha ottenuto la qualificazione alla prossima Europa League grazie alla ...

ROMA, BOVE: "IL FUTURO DI MOU LO LASCIO DIRE A LUI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Le parole del centrocampista giallorosso sulla stagione conclusa al Circolo Aniene Premiato questa mattina all’interno del Circolo Aniene dall’Unione Stampa Sportiva Italiana, Edoardo Bove ha rilascia ..."Per me e' stata una stagione emozionante con un percorso che deve continuare cosi'. So cosa devo fare per crescere, mi concentrero' sull'Under ...