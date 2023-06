Roma | abbandonano un asino nel parco legato a un albero | lasciato sotto la pioggia e senza cibo FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ha trovato un asinello abbandonato,con una fune estremamente corta, tanto da non consentirgli di muoversi e completamente fradicio. Per fortuna una volontaria dell’associazione “Animalisti Italiani” s’è imbattuta nell’animale e ha avuto modo di salvarlo. È successo ieri, domenica 4 giugno, a. Liberato e rifocillato è stato accolto in un rifugio alle porte diLa scena che si è prospettata davanti agli occhi della giovane volontaria è stata “incredibile per qualunque persona ragionevole, con un minimo di sensibilità, ci ha indotto ad agire subito e a trovargli ospitalità in un nostro centro di recupero adeguato dove è stato rifocillato a dovere e ha subito ritrovato la tranquillità. Abbiamo avvisato immediatamente le autorità competenti che in mancanza del microchip e di una registrazione conforme alla norma di legge, ...