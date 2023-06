Roland Garros | Ruud ai quarti di finale

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il norvegese, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, impiega oltre tre ore per superare il cileno Nicolas Jarry: sfiderà il danese Rune Caspernon sbaglia e vola aididel, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il norvegese, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, impiega oltre tre ore per superare il cileno Nicolas Jarry, numero 35 del ranking Atp, battuto con i parziali di 7-6 (7-3), 7-5, 7-5 dopo tre ore e 22 minuti., finalista lo scorso anno quando fu superato da Rafa Nadal, affronterà neiil danese Holger Rune, numero 6 del mondo e del seeding, che sconfigge l’argentino Francisco Cerundolo, numero 23 del ranking e del ...

Per la 54ª volta in carriera - sì, la 54ª volta in carriera - Novak Djokovic è ai quarti di finale di uno Slam. E vede, sempre più nitida, una semifinale al(sarebbe la 12ª nel torneo) contro Carlos Alcaraz, la partita che tutti aspettano. Lo spagnolo dovrà superare l'ostacolo Tsitsipas , mentre l'ultimo scoglio per Nole prima della ...La vittoria alcontro la spagnola Sara Sorribes Tormo verrà difficilmente dimenticata. Un 67(3) 63 75 in tre ore e 51 minuti di pura battaglia, che sono già il match più lungo del ...

Roland Garros - Alcaraz, che signore! L'arbitro chiama l'out a Musetti, ma lo spagnolo dice che è buona. Che fair play Eurosport IT

