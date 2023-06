Roland Garros | Musetti | “Con Alcaraz ho fatto delle cavolate… lavoro alla rivincita”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 5 giugno 2023) Parigi – Deluso e frastornato Lorenzo, dopo la sconfitta subìta dal numero uno del mondo Carlos. All’Azzurro esce sulla soglia dei quarti di finale. Riesce ad analizzare il match con lucidità in conferenza stampa: “Hotutto quello che non dovevo fare – ammette, come riposta supertennistv.it – . Il piano di gioco era chiaro ma non sono riuscito a metterlo in pratica e ad esprimermi come avrei dovuto . Non credo sia stata l’emozione, è solo che devo avere più consapevolezza di me stesso; a volte mi faccio condizionare troppo da chi c’è dall’altra parte della rete. Devo concentrarmi su me stesso e , su quello che devo fare cercando di fare meno confusione”. Tre set a zero per lo spagnolo (6-3, 6-2, 6-2) in tabellone e quest’ultimo incontrerà Stefanos Tsitsipas. Il ...