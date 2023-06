Roland Garros 2023 | Tim Henman | “Alcaraz perfetto | Musetti ha giocato senza mai crederci”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Una brutta sconfitta. Lorenzoavrebbe desiderato giocare un match completamente diverso da quello che invece ha disputato nel Centrale di Parigi contro lo spagnolo Carlos(n.1 del mondo), sfida valida per gli ottavi di finale del. La partita è stata letteralmente dominata dall’iberico che, dopo una partenza non perfetta, ha imposto il proprio ritmo, mentre il toscano non ha lottato come avrebbe dovuto e potuto. In campo, il carrarino si è un po’ arreso alla superiorità del suo avversario e la frustrazione per alcuni scambi non è stata una scossa per ribellarsi, ma una motivazione a lasciarsi andare. Al termine del confronto, le valutazioni sono state diverse e, con grande onestà intellettuale, ha ammesso le proprie debolezze. Tra gli addetti ...

Djokovic - Khachanov è un match valido per i quarti di finale del: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming. Riusciranno Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas a ribaltare i pronostici e a far 'saltare' quella che, sin dal momento del ...Il tennista altoatesino, complice l'uscita di scena piuttosto anticipata secondo le aspettative al, anticiperà di una settimana il suo rientro in campo nel circuito Atp. Infatti, l'...C'è chi in questosta andando piuttosto veloce e chi sta dando l'anima per passare ogni singolo turno. Non dispenserà "bagel" a mani basse come Swiatek ma in quattro match Ons Jabeur ha lasciato per ...

Disastro Italia al Roland Garros: i numeri degli azzurri sono impietosi Tennis World Italia

L’avventura del tennis italiano è finita ieri a Parigi. Il Roland Garros 2023 non ha riservato al gruppo nostrano quei risultati che ci si aspettava. Indubbiamente, l’uscita di scena al completo nella ...Una brutta sconfitta. Lorenzo Musetti avrebbe desiderato giocare un match completamente diverso da quello che invece ha disputato nel Centrale di Parigi contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mond ...