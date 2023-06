Roland Garros 2023 | risultati tabellone uomini 5 giugno | Alexander Zverev ed Holger Rune approdano ai quarti

(Di lunedì 5 giugno 2023) Si chiude questa sera il quarto turno delmaschile deldi tennis: il norvegese Casper Ruud, numero 4 del seeding, piega in tre set il cileno Nicolás Jarry, battendolo con lo score di 7-6 (3) 7-5 7-5, maturato in tre ore e 22 minuti di gioco. Neidi finale il suo avversario sarà il danese, numero 6 del, che riesce ad avere la meglio sull’argentino Francisco Cerundolo, numero 23, eliminato dopo una battaglia lunga cinque set e quattro ore complessive di gioco con il punteggio di 7-6 (3) 3-6 6-4 1-6 7-6 10-7. Il tedesco, testa di serie numero 22, liquida senza troppi patemi d’animo il bulgaro Grigor Dimitrov, battuto con lo score di 6-1 6-4 6-3 in ...

Tutti i tennisti italiani sono usciti dallo slam francese. Il2023 non ha riservato al gruppo nostrano quei risultati che ci si aspettava. Diego Nargiso, ex tennista di alto livello, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di OA Sport per ...Carlos Alcaraz ha eliminato al quarto turno Lorenzo Musetti ed incontrerà ai quarti di finale il greco Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo ha commentato così la sfida di domani in programma alle 20.15: "...Al torneo delterminano anche gli ultimi due incontri prognati per la serata di lunedì 5 giugno. Passano il turno Zverev e l'argentino Etcheverry che, ora, si affronteranno ai quarti di finale. La ...

Con la conclusione del quarto turno del tabellone femminile del Roland Garros 2023 di tennis sono definiti gli ultimi quarti di finale: la polacca Iga Swiatek approfitta del ritiro dell'ucraina Lesia