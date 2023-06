Roland Garros 2023 | risultati tabellone donne 5 giugno | Iga Swiatek ed Ons Jabeur volano rapidamente ai quarti

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) Con la conclusione del quarto turno delfemminile deldi tennis sono definiti gli ultimidi finale: la polacca Iga approfitta del ritiro dell’ucraina Lesia Tsurenko, giunto nel corso del primo set, con la campionessa in carica comunque già in vantaggio per 5-1 dopo 29 minuti. Neidi finale ci sarà la rivincita della finale dello scorso anno: l’avversaria della numero 1 del mondo sarà la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 6, che soffre per un set ma poi elimina la slovacca Anna Karolína Schmiedlová, battuta per 7-5 6-2. Servono quasi quattro ore di battaglia, per la precisione tre ore e 51 minuti, alla brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 14 del seeding, per avere ragione, in rimonta, dell’iberica Sara ...