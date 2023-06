Roland Garros 2023 | montepremi e prize money

(Di lunedì 5 giugno 2023) Iled ildel, secondo Slam della stagione in programma da domenica 29 maggio a domenica 11 giugno. Mancherà il vero Re di questo torneo, ovvero Rafael Nadal, costretto a rinunciare nelle scorse settimane a causa dell’infortunio ormai procuratosi diversi mesi fa in Australia nel corso del primo slam stagionale. Gli spunti di interesse ovviamente non mancano, in un torneo che sia al maschile che al femminile potrebbe rivelarsi aperto a diversi tipi di scenario. Tra gli uomini Novak Djokovic non è apparso affatto imbattibile nei tornei sul rosso, mentre a tratti lo è sembrato Carlos Alcaraz. E poi tanti altri outsiders, da Tsitsipas al nostro Jannik Sinner, passando per il finalista della passata edizione Casper Ruud. PROGRAMMA E COPERTURA ...

Holger Rune soffre ma riesce a raggiungere i quarti del, dopo aver battuto al tie - break del quinto set l'argentino Cerundolo. Il danese si è così imposto 7 - 6, 3 - 6, 6 - 4, 1 - 6, 7 - 6 (sconfiggendo l'avversario 10 - 7). Adesso Rune se ...E' il 5 giugno 2010 e la tennista milanese con il trionfo deldiventa la prima donna nella storia del tennis italiano a trionfare in uno Slam. Il giorno che ha cambiato la storia del ...Per la 54ª volta in carriera - sì, la 54ª volta in carriera - Novak Djokovic è ai quarti di finale di uno Slam. E vede, sempre più nitida, una semifinale al(sarebbe la 12ª nel torneo) contro Carlos Alcaraz, la partita che tutti aspettano. Lo spagnolo dovrà superare l'ostacolo Tsitsipas , mentre l'ultimo scoglio per Nole prima della ...

Roland Garros - Alcaraz, che signore! L'arbitro chiama l'out a Musetti, ma lo spagnolo dice che è buona. Che fair play Eurosport IT

Al Roland Garros è iniziata la settimana decisiva. Nel tabellone maschile, semaforo verde per l'accesso ai migliori otto per il norvegese Caspar Ruud e il danese Holger Rune, che si affronteranno in u ...Per completare il quadro dei quarti manca solo l'accoppiamento dalle sfide tra Zverev-Dimitrov e Etcheverry-Nishioka. Questi gli accoppiamenti: - C.Alcaraz (1) vs S.Tsitsipas (4) - N.Djokovic (3) vs K ...