Roland Garros 2023 in tv su Eurosport | canali | come vederlo in streaming | date e orari

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il, secondo slam stagionale, sarà visibile in diretta tv esu. Ecco tutte le informazioni per seguire il torneo:in diretta. Nonostante la pesante assenza del 14-volte campione Rafa Nadal, il major parigino si preannuncia molto interessante e pieno di colpi di scena. Nel maschile i favoriti sono Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ma occhio ai finalisti di Roma Rune e Medvedev, oltre che ai tanti italiani, su tutti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel femminile, invece, sembra tutto apparecchiato per la terza affermazione di Iga Swiatek, che arriva però a Parigi dopo il ritiro per infortunio agli Internazionali d’Italia e ...

Holger Rune soffre ma riesce a raggiungere i quarti del, dopo aver battuto al tie - break del quinto set l'argentino Cerundolo. Il danese si è così imposto 7 - 6, 3 - 6, 6 - 4, 1 - 6, 7 - 6 (sconfiggendo l'avversario 10 - 7). Adesso Rune se ...E' il 5 giugno 2010 e la tennista milanese con il trionfo deldiventa la prima donna nella storia del tennis italiano a trionfare in uno Slam. Il giorno che ha cambiato la storia del ...I protagonisti sono sempre loro: Carlos Alcaraz , che per la prima volta è stato la principale testa di serie in un torneo del Grande Slam (precisamente al, dopo aver saltato per ...

Roland Garros - Alcaraz, che signore! L'arbitro chiama l'out a Musetti, ma lo spagnolo dice che è buona. Che fair play Eurosport IT

Il danese si fa annullare un match point sul 5-4 del 5° set e vince al super tie break del quarto. Affronterà il norvegese battuto nella semifinale di Roma ...Al Roland Garros è iniziata la settimana decisiva. Nel tabellone maschile, semaforo verde per l'accesso ai migliori otto per il norvegese Caspar Ruud e il danese Holger Rune, che si affronteranno in u ...