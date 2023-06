Roland Garros 2023 | Holger Rune si salva e la spunta al super tie-break contro Francisco Cerundolo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Missione compiuta, ma che fatica per. Il danese (n.6 del mondo) sil’argentino(n.23 del ranking) e si qualifica per i quarti di finale del. Con il punteggio di 7-6 (3) 3-6 6-4 1-6 7-6 (7),si è imposto dopo 4 ore e 3 minuti di partita. Un match non bellissimo per larghi tratti, in cui entrambi i giocatori hanno commesso molti gratuiti. Alla fine, ha prevalso la mentalità del danese che, altie-, ha mostrato nervi saldi. Il n.6 ATP, dunque, per il secondo anno consecutivo si qualifica ai quarti di finale dello Slam parigino e incrocerà, come l’anno passato, il norvegese Casper Ruud, per batterlo come già ...

Per la 54ª volta in carriera - sì, la 54ª volta in carriera - Novak Djokovic è ai quarti di finale di uno Slam. E vede, sempre più nitida, una semifinale al(sarebbe la 12ª nel torneo) contro Carlos Alcaraz, la partita che tutti aspettano. Lo spagnolo dovrà superare l'ostacolo Tsitsipas , mentre l'ultimo scoglio per Nole prima della ...La vittoria alcontro la spagnola Sara Sorribes Tormo verrà difficilmente dimenticata. Un 67(3) 63 75 in tre ore e 51 minuti di pura battaglia, che sono già il match più lungo del ...Casper Ruud non sbaglia e vola ai quarti di finale del. Il norvegese, quarta testa di serie, impiega oltre tre ore per superare il cileno Nicolas Jarry, battuto con i parziali di 7 - 6, 7 - 5, 7 - 5 . Ruud, finalista lo scorso anno quando ...

Roland Garros, fischi per Kasatkina dopo il match con Svitolina: la russa risponde Tennis World Italia

Missione compiuta, ma che fatica per Holger Rune. Il danese (n.6 del mondo) si salva contro l'argentino Francisco Cerundolo (n.23 del ranking) e si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros 2 ...Il danese Holger Rune si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros, battendo in cinque set l'argentino Francisco Cerundolo. Il ventenne scandinavo, n. (ANSA) ...