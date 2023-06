ROH | Debutta la figlia di un’amatissima leggenda WWE

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il 4 giugno la Ring of Honor ha tenuto la sua ultima serie di registrazioni che hanno visto il debutto delladi un Hall of Famer della WWE. Teal Piper – ladi ‘Rowdy’ Roddy Piper è apparsa in precedenza in due occasioni per la AEW e ora ha fatto il suo debutto per l’altra promotion di Tony Khan, Ring of Honor. La Piper aveva già partecipato alla Casino Battle Royal di All Out 2019, vinta da Nyla Rose. Il talento di seconda generazione ha continuato a lottare sulla scena indipendente ed è tornata in AEW di recente, nel gennaio 2023, quando ha fatto coppia con Kel in una sconfitta contro Anna Jay e Tay Melo ad AEW Dark. Durante i taping di questa domenica Teal Piper hato affrontando Diamante. La Piper ha anche accompagnato Deimos sul ring per il suo incontro con l’ex star della Factory Nick Comoroto. ...