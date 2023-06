Ritiro di Zlatan Ibrahimovic dal calcio | Sarò milanista per sempre | voglio dire ' ciao' al calcio ma non a voi - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 5 giugno 2023)ha volutoaddio al Milan e algiocato, lo ha fatto dopo la partita tra Milan e Verona, poi finita per 3-1 per i rossoneri. Lo svedese è stato accolto in campo dai suoi compagni che per l’occasione indossavano tutti la maglia numero 11. Ibra ha poi salutato staff e diri