Riqualificazione urbana e sostenibile a Roma | la presentazione del progetto AND nella giornata mondiale dell’ambiente

(Di lunedì 5 giugno 2023)si presenta ilAND all’Orto Botanico di, con la partecipazione di tutto il territorio e le nuove generazioni. LEGGI ANCHE –in primavera: orti botanici, parchi, aree verdi per qualche ora di relax LadelAND Il 5 giugno 2023, in occasione della, Silver Fir Capital e GWM Group hanno presentato, all’orto Botanico di, ilAND, acronimo di Arte, Natura e Didattica. Ilnasce con una chiara missione di divulgazione scientifica, alimentata da un continuo scambio generazionale. Si è costituito un ...

Si tratta di quasi 2,8 miliardi di euro investiti in 159 interventi relativi alla. Tra questi la demolizione e ladel patrimonio pubblico con l'intento di ......dei quindici minuti' del sindaco Gualtieri che con una serie di progetti di 'rigenerazione', ...saldamente convinto che il museo sia un'imperdibile occasione per il recupero e la......dal presupposto che il progetto debba essere in linea con iI Masterplan di rigenerazioneper ... in un'ottica digenerale della zona; i parcheggi andranno riconsiderati alla luce ...

Rigenerazione urbana: presentati i progetti definitivi per le aree ... PerugiaComunica

Nuove regole per l'urbanistica a Monza: dimezzate le premialità previste dall'amministrazione di Dario Allevi per il recupero delle aree dismesse.Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'appalto per la rifunzionalizzazione del Teatro Comunale di Alessandria. Come si legge nel testo, la gara ha come oggetto "servizi di ingegneria ed architettura pe ...