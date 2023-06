Rimane incastrata nel letto della casa di riposo | muore un’anziana | condannato infermiere e proprietario

(Di lunedì 5 giugno 2023)dida horror, quella dov’è deceduta recentementesignora. La donna sarebbe morta dopo esser rimastanel, senza che nessuno nella struttura si accorgesse dell’episodio. Una morte che ha portato alla condanna due persone: l’che doveva sorvegliare l’area dove era situata la donna, oltre alstruttura per la Terza Età. AnziananeldiLa struttura incriminata, presente nel Comune di Poggio Moiano in provincia di Rieti, vedeva la presenza di quest’anziana nonnina, che per motivi di salute non era più autosufficiente. L’incidente sarebbe avvenuto ...

... anche con tratti percorsi contromano, l'auto in fuga va a sbattere contro un muro, dove. Il 38enne - rimasto illeso dall'incidente - riesce poi ad uscire dal finestrino anteriore ...Una bisarcae il traffico impazzisce. L'episodio nel pomeriggio di mercoledì 31 maggio, all'angolo tra via Plinio e viale Abruzzi, all'altezza dello storico Bar Basso. Sul posto, intorno a mezzogiorno ...Le iscrizioni all'evento sono gratuite e il formatuno dei più originali nel mondo degli ... Francesco ci racconta quanto valga la pena di andare in Friuli, la regionea Nord - Est, ...

Camporosso, scontro con un furgone: donna rimane incastrata nella sua auto Riviera24

L'incidente in mattinata lungo la strada provinciale 43 verso Offida. Coinvolti due veicoli. Intervenuti i Vigili del fuoco per soccorrere gli automobilisti rimasti incastrati nei mezzi ...Una volta estratta dall'autovettura, la donna è stata immediatamente trasferita, in codice giallo di media gravità, all'Ospedale di Sanremo per ricevere le cure mediche necessarie.