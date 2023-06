Riforme | Meloni convoca le opposizioni Primo faccia a faccia tra la premier e la Schlein

Quella faccetta...". Il solito De Benedetti, attacco fuori dalle righe E oggi parte la ...per piccoli risparmiatori Da ultimo il refrain dei rigoristi si è concentrato sulla parola, ...Primo faccia a faccia fra la premier Giorgiae la segretaria del Pd Elly Schlein . All'incontro è prevista anche la presenza della ministra per leElisabetta Casellati. L'occasione sarà martedì quando Palazzo Chigi ha convocato le ...... anche per la contrarietà di, non disponibile a perdere la guida dell'Ecr . Nell'intervista ... E parla di Pnrr e. 'A me piace l'idea del premier eletto direttamente dagli italiani con la ...

Riforme, Gelmini apre a Meloni e governo sul premierato: "Parliamone" Liberoquotidiano.it

Entrano in campo le "toghe rosse" contro il governo Meloni. Abuso d'ufficio e riforma della Corte dei Conti: i magistrati "commissariano" Schlein e Conte e si auto-attribuiscono il potere di controllo ...La Quinta repubblica contestata nelle piazze è nata in momento, nel dopoguerra, non paragonabile all’attuale contesto.