(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giugno (Adnkronos) - "Èil modo in cui il sindaco Gualtieri e l'assessora Alfonsi tentino goffamente diildeia Roma alladellepubblicate dai vip". Lo hanno dichiarato, in una nota, il vicepresidente dell'assemblea capitolina Paoloe il vicepresidente della Commissione Ambiente Daniele. "Cercare di spostare l'attenzione - hanno detto - su argomenti altri non serve a nulla, dal momento che le nostre strade sono invase dadi ogni genere e la città è sporca all'inverosimile. Dinanzi a un tale scempio ambientale, Gualtieri ha addirittura il barbaro coraggio di affermare che la situazione stia migliorando e ...

Non solo, siringhe tra la sabbia, bambini che giocano tra ie assenza totale del servizio ... Così in una nota il Consigliere Capitolino del Movimento 5 Stelle PaoloNon solo, siringhe tra la sabbia, bambini che giocano tra ie assenza totale del servizio ... Così in una nota il Consigliere Capitolino del Movimento 5 Stelle Paolo... Ciro De Rosa, Paolo Del Ry, Enrico Deregibus, Salvatore Esposito, Antonio Fanelli, Gerardo,...Loano non rientra tra gli enti obbligati al rimborso per l'errata applicazione della Tassa. ...

Rifiuti: Ferrara-Diaco (M5S), ‘surreale ricondurre dramma a semplice questione foto-denuncia’ La Sicilia

Roma, 5 giugno (Adnkronos) – “È surreale il modo in cui il sindaco Gualtieri e l’assessora Alfonsi tentino goffamente di ricondurre il dramma dei rifiuti a Roma alla semplice questione delle foto-denu ...GIARDINI NAXOS – Ambiente e spiagge come casa comune. Tutelare un bene che è di tutti dall’irresponsabilità di alcune condotte umane è il filo conduttore delle attività che Reddy Anastasi, presidente ...