Rifiuti a Roma | Gualtieri | ' Non è più emergenza | entro pochi anni il problema sarà risolto'

in mezzo alla strada, cinghiali a passeggio, gabbiani che banchettano sui cassonetti: la città è alla deriva. Ma da quando il sindaco è del Pd, a parte poche voci critiche, i grandi giornali ...Noi non ci siamo affatto arresi, né rassegnati al luogo comune chenon può essere cambiata. Abbiamo approvato un Pianoche ha l'ambizione di portare entro pochi anni la città fuori dall'...... in provincia di. Secondo quanto riportato, la donna alla guida dell'auto avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe finita contro un mezzo pesante utilizzato per la raccolta dei. ...

Assoambiente (Associazione Imprese Servizi Ambientali ed Economia Circolare) promuove, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente del 5 giugno 2023, la quinta edizione dell’iniziativa “Impiant ...In occasione della quinta Giornata mondiale dell'Ambiente, Assoambiente (Associazione imprese servizi ambientali ed economia circolare) promuove oggi "Impianti aperti". Diversi impianti di eccellenza ...