Rifiuti | 13 | 5 mld di fatturato e 100 mila occupati | ma pochi impianti

(Di lunedì 5 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2021, ildel settore della gestione deiurbani (considerando un campione di 534 aziende) ha raggiunto circa 13,5 miliardi di euro, pari a circa lo 0,8% del Pil nazionale, occupando circa 100addetti diretti che costituiscono lo 0,4% del totale degliin Italia e circa l’1,7% deglidel settore industriale. Questi alcuni dati che emergono dal Green Book 2023, il rapporto annuale sul settore deiurbani in Italia, promosso da Utilitalia e curato dalla Fondazione Utilitatis, realizzato quest’anno in collaborazione con ISPRA e con la partecipazione di Enea ed Ancitel Energia e Ambiente.Secondo il rapporto, per garantire la transizione verso un’economia circolare l’Italia sta affrontando importanti riforme strutturali nel ...

Le linee di investimenti programmate mirano a incentivare la circolarità delle risorse e, nello specifico, a migliorare i sistemi di raccolta e gestione deiin tutto il territorio nazionale. ...Proprio il Mezzogiorno continua a presentare un significativo deficit impiantistico che non consente la corretta chiusura del ciclo dei, contribuendo al differenziale di spesa per il servizio ...... in particolar modo nel Mezzogiorno, nell'ottica di conseguire il raggiungimento degli obiettivi comunitari: avvio a riciclo entro il 2025 per almeno il 55% deiurbani (60% entro il 2030 e 65%...

La Giornata mondiale dell'ambiente indetta dall'Onu si celebra il 5 giugno e quest'anno è dedicata alla ricerca di soluzioni alla crisi dell'inquinamento da plastica. La giornata si celebra in tutto i ...