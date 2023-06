Ricomincia una MotoGP senza padrone Cadute | incertezza e sorprese | indice di un Mondiale livellato verso il basso?

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’atipico iato primaverile dellasi è ormai concluso. Nel fine settimana i motori torneranno finalmente a rombare in grande stile, poiché al Mugello si correrà il Gran Premio d’Italia. Si apre una fase di tre gare consecutive, durante la quale si potrebbe palesare quantomeno la parvenza di una o più certezze, viceversa totalmente mancate nel periodo iniziale della stagione. A fine marzo, i favoriti per la conquista del titolo erano quattro. Di essi solo uno ha risposto “presente”, seppur balbettando in maniera marcata. Parliamo di Francesco Bagnaia, che avrà anche vinto due gare, ma è anche caduto tre volte (due per colpa sua, una per sfortuna). Questo ruolino di marcia, per quanto schizofrenico, è comunque sufficiente per essere in testa al(anche grazie ai punti raccolti nelle sprint, di cui si parla in una monografia dedicata). Gli ...