Ricerca | nuova tecnica per diagnosi celiachia ' nascosta' | studio Napoli

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos Salute) - Una- per la misurazione e la caratterizzazione di specifici linfociti, che infiltrano la mucosa intestinale - in grado di migliorare la capacità didei pazienti conpotenziale, un particolare sottogruppo di pazienti i cui esami danno risultati sierologici tipici dellaanche se il quadro istologico intestinale è normale o solo lievemente alterato, e che possono o meno presentare sintomatologia clinica. Questo l'importante risultato raggiunto da un gruppo ditori dell'università degli Studi diFederico II attraverso un progetto difinanziato dall'Associazione italiana(Aic). Lo, pubblicato sul 'Journal of ...

(Adnkronos) – Una nuova tecnica – per la misurazione e la caratterizzazione di specifici linfociti, che infiltrano la mucosa intestinale – in grado di migliorare la capacità di diagnosi dei pazienti c ...