Reggio Calabria - Pubblicato il bando per il mercato ittico | Martino | ' Promuovere innovazione e nuove strategie di sviluppo del settore'

(Di lunedì 5 giugno 2023) A seguito della odierna pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delper l'affidamento in gestione, ai sensi dell'articolo 45 bis del Codice della Navigazione, di attività volte alla valorizzazione del, sito nella banchina ...

È quanto si è appreso in merito all'indagine, coordinata dalla Procura di, sull'intimidazione consumata sabato sera ai danni della porta d'ingresso dello studio professionale dell'...È quanto si è appreso in merito all'indagine, coordinata dalla Procura di, sull'intimidazione consumata sabato sera ai danni della porta d'ingresso dello studio professionale dell'...... ai sensi dell'articolo 45 bis del Codice della Navigazione, di attività volte alla valorizzazione del mercato ittico, sito nella banchina del porto di, parte ufficialmente il termine ...

Maltempo a Reggio Calabria: Ripepi chiede un piano di manutenzione straordinario CityNow

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...L'Assessora alle Attività Produttive ha illustrato i dettagli del nuovo bando indetto per l'assegnazione degli spazi dello storico mercato ...